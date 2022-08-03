Названа причина пожара на складе OZON

Пожар на складе OZON в Подмосковье произошел из-за несоблюдения техники безопасности. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
По ее словам, первое сообщение о происшествии проступило в ЕДДС в 12:33. В настоящее время пожару присвоен 3-й ранг сложности. Сейчас площадь возгорания составляет 25 тыс. кв. м при общей площади склада в 40 тыс. кв. м. Эвакуировано порядка 1 тысячи работников.
«Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности», - написала Витушева.
По информации МЧС, обрушилась часть крыши здания. На месте работают 7 пожарных расчетов, 22 человека, 7 единиц техники, 3 бригады скорой помощи, в том числе реанимация и аварийная бригада Россети.
Также на место ЧП стягивается дополнительная техника из соседних округов, а также 2 борта от ГКУ «Московский авиационный центр». На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара.
Напомним, пожар на складском комплексе компании OZON, расположенном в деревне Петровское возле Новорижского шоссе, произошел сегодня днем. Руководство компании уже сообщило, что готово компенсировать ущерб покупателям и продавцам. Всероссийский союз страховщиков оценил возможный ущерб от пожара в сумму более 10 млрд рублей.