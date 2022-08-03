Названа причина пожара на складе OZON

Пожар на складе OZON в Подмосковье произошел из-за несоблюдения техники безопасности. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По ее словам, первое сообщение о происшествии проступило в ЕДДС в 12:33. В настоящее время пожару присвоен 3-й ранг сложности. Сейчас площадь возгорания составляет 25 тыс. кв. м при общей площади склада в 40 тыс. кв. м. Эвакуировано порядка 1 тысячи работников.

«Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности», - написала Витушева.

По информации МЧС, обрушилась часть крыши здания. На месте работают 7 пожарных расчетов, 22 человека, 7 единиц техники, 3 бригады скорой помощи, в том числе реанимация и аварийная бригада Россети.

Также на место ЧП стягивается дополнительная техника из соседних округов, а также 2 борта от ГКУ «Московский авиационный центр». На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара.