Экс-главу аппарата МЧС обвинили по уголовной статье

Экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова задержали в Москве по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в среду журналистам сообщили в суде.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, Сойникову предъявлено обвинение по пункту «в» ч.3 ст.286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Ранее обвиняемый возглавлял аппарат главы МЧС, сегодня не госслужбе не числится. Меру пресечения Сойникову огласят в среду, 3 августа.