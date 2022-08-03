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1 час назад

Экс-главу аппарата МЧС обвинили по уголовной статье

РИА "ФедералПресс"

Экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова задержали в Москве по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в среду журналистам сообщили в суде.

Экс-главу аппарата МЧС обвинили по уголовной статье
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, Сойникову предъявлено обвинение по пункту «в» ч.3 ст.286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Ранее обвиняемый возглавлял аппарат главы МЧС, сегодня не госслужбе не числится. Меру пресечения Сойникову огласят в среду, 3 августа.

В июле суд поместил в СИЗО экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий, вследствие которого государству был нанесен ущерб в более чем 300 млн рублей.

Происшествия,Полина Зиновьева,Андрей Гурович,
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