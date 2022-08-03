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1 час назад

Супруга Чубайса подтвердила у него синдром Гийена — Барре

Ura.Ru

Бывшему советнику президента России Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщила супруга Чубайса Авдотья Смирнова.

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак, ссылаясь на слова супруги Чубайса.

Собчак отметила, что синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы, добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что Чубайс был доставлен в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. Позже стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. Брат экс-советника отмечал, что его состояние улучшилось, передает RT. Кроме того, болезнью Чубайса заинтересовались спецслужбы Италии, в частности лично прокурор Темпио.

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