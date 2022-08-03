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58 минут назад

Сын миллиардера из списка Forbes попал в ДТП в Москве

Елена Прошина

В центре Москвы в ДТП попал сын миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Сын миллиардера из списка Forbes попал в ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, ДТП произошло на Саввинской набережной. Mercedes Артема столкнулся с двумя легковыми автомобилями Kia. В результате аварии пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Сам Лещиков не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, согласно данным журнала Forbes, в 2019 году состояние Владимира Лещикова оценивалось в $1,1 млрд. Он занимал 119 строчку в списке миллиардеров по версии Forbes.

Ранее в подмосковном Домодедове произошло смертельное ДТП с участием школьника. Водитель автомобиля Honda сбил 13-летнего мальчика. Подросток скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

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