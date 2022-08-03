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1 час назад

На горящем складе Ozon в Подмосковье рухнула кровля

Вечерняя Москваиещё 47

На горящем в подмосковной Истре складе Ozon на площади 22 тысячи квадратных метров рухнула кровля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в МЧС в среду, 3 августа.

— Общая площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров, а площадь обрушения — 22 тысячи квадратных метров Это кровля и часть стен, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что тушением пожара занимаются три вертолета и пожарный поезд со станции Бекасово.

«Склад Ozon уже не спасти»

Пожар в блоке распределительного центра интернет-магазина начался в среду днем. В первых сообщениях с места происшествия говорилось о площади 20 тысяч квадратных метров, но, по последним данным, огонь охватил 50 тысяч «квадратов». Обрушились кровля и стена склада.

Со склада эвакуировали около 1000 человек. В результате происшествия погиб один человек и пострадали 13.

Пожару присвоен третий ранг, к его ликвидации привлечено 96 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-32.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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