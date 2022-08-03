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1 час назад

Ozon раскрыл подробности мощного пожара на складе в Подмосковье

Lenta.ruиещё 9

Пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе в Подмосковье. Все сотрудники успели эвакуироваться. Подробности происшествия компания привела в комментарии для «Ленты.ру».

Ozon раскрыл подробности мощного пожара на складе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Ozon.

Склад интернет-магазина Ozon, расположенный в городском округе Истра, загорелся в обед 3 августа. Пожар удалось снять с дрона.

По информации Telegram-канала Baza, у здания обрушилась часть крыши. Со склада эвакуировали более 1000 человек, сообщает издание.

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