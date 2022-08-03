Склад OZON загорелся в Подмосковье

Склад маркетплейса OZON загорелся на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет телеканал Рен ТВ.
Пожар произошел на складе OZON в Истре. По другим данным, горит склад с товарами Wildberries и Ozon. Как передают очевидцы, столб дыма поднимается на сотни метров. На место происшествия уже выехали пожарные бригады.
В региональном МЧС подтвердили, что пожар произошел на складе в селе Петровское Истринского района. В пресс-службе Ozon также подтвердили возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
«Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», – сообщили в компании.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В настоящее время проводится эвакуация персонала. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее стало известно о пожаре в бизнес-центре Краснодара. Возгорание произошло в здании на улице Сормовской, в котором находились также и склады с готовой продукцией. Пожар охватил площадь в 160 кв. метров. Огонь был потушен за час.