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1 час назад

Склад OZON загорелся в Подмосковье

Елена Прошина

Склад маркетплейса OZON загорелся на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет телеканал Рен ТВ.

Пожар произошел на складе OZON в Истре. По другим данным, горит склад с товарами Wildberries и Ozon. Как передают очевидцы, столб дыма поднимается на сотни метров. На место происшествия уже выехали пожарные бригады.

В региональном МЧС подтвердили, что пожар произошел на складе в селе Петровское Истринского района. В пресс-службе Ozon также подтвердили возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

«Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», – сообщили в компании.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В настоящее время проводится эвакуация персонала. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о пожаре в бизнес-центре Краснодара. Возгорание произошло в здании на улице Сормовской, в котором находились также и склады с готовой продукцией. Пожар охватил площадь в 160 кв. метров. Огонь был потушен за час.

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