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36 минут назад

«Я вырос в 90-х»: конфликт россиянина с чужим ребенком сняли на видео

Денис Фьючин

В подмосковном Раменском произошел конфликт мужчины с чужим ребенком. У мальчика сломали мобильный телефон, и он решил обратиться к отцу своего обидчика. Но вместо того, чтобы разобраться в случившемся, взрослый с тирадой накинулся на пожаловавшегося ему несовершеннолетнего. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Москва 24».

Мужчина стал требовать, чтобы ребенок играл в своем дворе. Он заявил, что сам «вырос в 90-х» годах. Доводы малолетнего оппонента житель Подмосковья выслушивать не захотел.

«Хочешь адвокатом быть, будь адвокатом. Только не удивляйся, что тебя закопают в лесу и наденут деревянный пиджачок!» – эмоционально обратился к мальчику россиянин.

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