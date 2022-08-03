В подмосковном Раменском произошел конфликт мужчины с чужим ребенком. У мальчика сломали мобильный телефон, и он решил обратиться к отцу своего обидчика. Но вместо того, чтобы разобраться в случившемся, взрослый с тирадой накинулся на пожаловавшегося ему несовершеннолетнего. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Москва 24».
Мужчина стал требовать, чтобы ребенок играл в своем дворе. Он заявил, что сам «вырос в 90-х» годах. Доводы малолетнего оппонента житель Подмосковья выслушивать не захотел.
«Хочешь адвокатом быть, будь адвокатом. Только не удивляйся, что тебя закопают в лесу и наденут деревянный пиджачок!» – эмоционально обратился к мальчику россиянин.