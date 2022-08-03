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12 минут назад

Появилось видео избиения подростков мужчиной и женщиной в Сестрорецке

Денис Фьючин

В Сестрорецке жители малоэтажного жилого комплекса «Рай в шалаше» избили подростков за громкую музыку и смех. Один из пострадавших попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в чьем распоряжении оказалось видео конфликта.

Компания молодых людей сидела на лавочке возле таунхауса. Подростки слушали музыку и шумно общались между собой, чем вызвали негодование женщины и мужчины, которые проживают в доме. Сначала к ним подошла дама и стала их прогонять, нецензурно выражаясь. А затем к уличной ссоре подключился и мужчина. Он продемонстрировал пистолет и ударил 15-летнего парня в лицо.

По предварительным данным, получившему травму молодому человеку потребуется операция на глазе. В случившемся сейчас разбирается полиция.

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