В Сестрорецке жители малоэтажного жилого комплекса «Рай в шалаше» избили подростков за громкую музыку и смех. Один из пострадавших попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в чьем распоряжении оказалось видео конфликта.

Компания молодых людей сидела на лавочке возле таунхауса. Подростки слушали музыку и шумно общались между собой, чем вызвали негодование женщины и мужчины, которые проживают в доме. Сначала к ним подошла дама и стала их прогонять, нецензурно выражаясь. А затем к уличной ссоре подключился и мужчина. Он продемонстрировал пистолет и ударил 15-летнего парня в лицо.