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1 час назад

Следствие заменило ректору РАНХиГС Владимиру Мау домашний арест на подписку о невыезде

Агентство «Москва»иещё 10

Следователи МВД отменили домашний арест ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемому по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему избрали подписку о невыезде. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, близкий к следствию.

Следователь отпустил ректора РАНХиГС под подписку о невыезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце июля следствие направило в суд ходатайство о продлении Мау домашнего ареста. Заседание по делу состоится 5 августа, на нем следствие намерено отозвать просьбу.

Агентство «Москва» сообщало, что Тверской суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Показания против ректора РАНХиГС дала экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова. Мау и его защита просили избрать меру пресечения в виде залога в размере 21 млн руб. Также Мау предложил судье запретить ему посещать рабочее место в РАНХиГС и общаться с участниками судопроизводства.

О задержании Мау ранее заявили в МВД. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева и других лиц.

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