Неизвестный открыл стрельбу из окна дома в Москве

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия на севере Москвы. Злоумышленник стрелял из окна дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции», – сообщает информационное агентство РИА «Новости».
Уточняется, что на месте происшествия работает полиция, личность преступника устанавливается.
Напомним, что ранее стрельбой закончилась драка возле тюменского кафе «Монарх». В настоящее время установлено трое участников конфликта, полиция продолжает расследование.