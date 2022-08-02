Неизвестный открыл стрельбу из окна дома в Москве

«Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции», – сообщает информационное агентство РИА «Новости».