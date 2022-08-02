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1 час назад

Неизвестный открыл стрельбу из окна дома в Москве

Елена Прошина

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия на севере Москвы. Злоумышленник стрелял из окна дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Неизвестный открыл стрельбу из окна дома в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции», – сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Уточняется, что на месте происшествия работает полиция, личность преступника устанавливается.

Напомним, что ранее стрельбой закончилась драка возле тюменского кафе «Монарх». В настоящее время установлено трое участников конфликта, полиция продолжает расследование.

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