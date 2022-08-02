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1 час назад

В российском городе в подъезде убили врача

Lenta.ruиещё 2

Днем 2 августа в Оренбурге было совершено убийство врача скорой помощи, — сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) по Оренбургской области.

В российском городе в подъезде убили врача
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По данным следствия, днем 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти», — заявили в ведомстве.

По факту обнаружения тела врача возбуждено уголовное дело, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным агентства, девушка была врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова. Она скончалась от множественных колото-резаных ран. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступника.

В больнице пациента убили шариковой ручкой

1 июня за убийство врача в Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Олега Филиппова. На Большом Краснохолмском мосту он учинил конфликт мужчиной на самокате, а затем нанес ему 11 ударов ножом.

Происшествия,Олег Филиппов,Следственный комитет,
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