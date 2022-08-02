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44 минуты назад

Члена банды Басаева осудили за нападение на пермский ОМОН

Ura.Ru

Суд вынес приговор Максиму Понарьину, участнику банды Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году на пермских омоновцев. Он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщается на сайте СК России.

Члена банды Басаева осудили за нападение на пермский ОМОН
Фото: ura.ruura.ru

«Максима Понарьин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих). С учетом ранее вынесенного приговора Понарьину назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.

В марте 2000 года банда под общим руководством Басаева и Хаттаба совершила нападение на сводный отряд пермского ОМОН. О бое, который завязался неподалеку от селения Джани-Ведено в Чечне, рассказывало URA.RU. В результате нападения погибли 26 сотрудников милиции и шестеро военнослужащих. Еще девять омоновцев и один военнослужащий попали в плен, где в последствии были казнены с особой жестокостью.

Ранее Понарьин уже был приговорен к пожизненному заключению. В 2007 году его осудили за теракты в московском метро, а в 2017 году — за нападение на колонну псковских десантников.

Происшествия,Максим Понарьин,ХАТТАБ,Шамиль Басаев,Следственный комитет,
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