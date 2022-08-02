В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

CNBC: хакеры взломали блокчейн-мост Nomad и похитили почти $200 млн

ТАСС

Блокчейн-мост Nomad, позволяющий переводить цифровые активы между разными криптосетями, подвергся кибератаке хакеров, которые вывели около $200 млн в криптовалюте на свои счета. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC.

Хакеры взломали блокчейн-мост Nomad и похитили почти $200 млн
Фото: ReutersReuters

"Нам известно об инциденте, связанном с мостом Nomad. Сейчас мы проводим расследование и будем предоставлять новую информацию по мере ее поступления", - заявили представители платформы в Twitter.

Как сообщил CNBC, в момент кибератаки на блокчейн-мосте находилось около $200 млн цифровых активов. Таким образом, хакеры вывели практически все средства с платформы.

Эксперты отмечают, что причиной успеха кибератаки стала ошибка в недавнем обновлении платформы. "Без предварительного опыта программирования любой пользователь может просто скопировать исходные данные транзакций и заменить адрес своим адресом, чтобы использовать протокол", - приводит CNBC слова Виктора Янга, основателя криптостартапа Analog.

Представители Nomad не предоставили информацию о том, планируется ли возмещение убытков пострадавшим пользователям.

Блокчейн-мост Nomad обеспечивает переводы между сетями Ethereum, Avalanche, Moonbeam, Evmos и Milkomeda.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители