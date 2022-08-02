Хакеры взломали блокчейн-мост Nomad и похитили почти $200 млн

Блокчейн-мост Nomad, позволяющий переводить цифровые активы между разными криптосетями, подвергся кибератаке хакеров, которые вывели около $200 млн в криптовалюте на свои счета. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC.

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"Нам известно об инциденте, связанном с мостом Nomad. Сейчас мы проводим расследование и будем предоставлять новую информацию по мере ее поступления", - заявили представители платформы в Twitter.

Как сообщил CNBC, в момент кибератаки на блокчейн-мосте находилось около $200 млн цифровых активов. Таким образом, хакеры вывели практически все средства с платформы.

Эксперты отмечают, что причиной успеха кибератаки стала ошибка в недавнем обновлении платформы. "Без предварительного опыта программирования любой пользователь может просто скопировать исходные данные транзакций и заменить адрес своим адресом, чтобы использовать протокол", - приводит CNBC слова Виктора Янга, основателя криптостартапа Analog.

Представители Nomad не предоставили информацию о том, планируется ли возмещение убытков пострадавшим пользователям.