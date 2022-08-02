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1 час назад

Сайт Flightradar атаковали хакеры

Елена Прошина

Сервис по отслеживанию самолетов Flightradar24 подвергся атаке хакеров. Согласно сообщению на сайте, администрация решила ограничить доступ из-за слишком большого числа запросов.

Сайт Flightradar атаковали хакеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ажиотаж вокруг сервиса сложился на фоне визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Перед отключением Flightradar за правительственным бортом, на котором могла находиться политик, наблюдали более 300 тысяч человек, а незадолго до начала атаки он повернул в сторону острова.

Накануне Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика на Тайвань — местные газеты призывали сбить самолет. В последние сутки НОАК стягивает технику и войска в провинции, которые граничат с проливом.

Ранее стало известно, что Пелоси прибудет на Тайвань в 16:20 по мск. Для ее делегации забронировали 48 номеров в гостинице в Тайбэе.

Происшествия,Наука и техника,Конгресс США,
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