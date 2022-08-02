Большегруз и бензовоз столкнулись на МКАД, после чего произошел пожар. Авария случилась на 22-м километре кольцевой дороги в районе пересечения с Бесединским шоссе. Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

После столкновения транспортных средств грузовик загорелся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», в связи с ДТП движение транспорта осуществляется только по двум полосам из пяти. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда.