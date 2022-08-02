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16 минут назад

Суд приговорил создателя паблика «Омбудсмен полиции» к пяти годам колонии колонии

BFM.RUиещё 5

Люблинский суд Москвы приговорил основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Как передает корреспондент Business FM, он был признан виновным в вымогательстве, оскорблении полицейского, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 2 ст. 163 , ст. 319 и ч. 3 ст. 242 УК РФ).

"Омбудсмена полиции" приговорили к пяти годам колонии
Фото: vk.comvk.com

По статье «Оскробление представителя власти» (ст 319 УК РФ) суд назначил Воронцову штраф в 30 тысяч рублей. Однако по ней истек срок давности и суд подсудимого от этого наказания освободил.

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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали

Тверской суд Москвы арестовал Владимира Воронцова 8 мая 2020 года. Впоследствии ему вменили 14 различных эпизодов по статьям оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (ст. 242 УК РФ), оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

В деле, в частности, речь о вымогательстве Воронцовым в 2017 году у бывшего сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тысяч рублей за нераспространение в интернете его интимных снимков. Не получив от него денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети, гласило обвинение. В нем утверждалось, что в созданном им «ВКонтакте» сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

Однако в прениях сторон прокурор от 9 из 14 эпизодов обвинения. В частности, от эпизода вымогательства экс-сотрудницы полиции Саранска Ирины Андиной.

Ее уволили их МВД после того, как интернете нашли ее откровенные видеоролики. Она обратилась к Владимиру Воронцову за помощью в восстановлении на работе. Однако, как утверждалось в материалах дела, он стал шантажировать ее, требуя 30 тысяч рублей за нераспространение в Сети порочащих материалов. Позже, давая показания в суде, Андина призналась, что оговорила Воронцова. По словам женщины, за показания против него ей в полиции обещали восстановление на службе. Тверской суд Москвы 31 июля арестовал Андину, а также бывшего следователя МВД Евгения Моисеева и оперативника Василия Федорова. Всех троих обвинили в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ).

По оставшимся эпизодам прокурор просил приговорить Воронцова к шести годам колонии.

Происшествия,Евгений Моисеев,Василий Федоров,Владимир Воронцов,
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