Рыболовный траулер загорелся в Петербурге

По словам очевидцев, находившимся на судне людям удалось покинуть трюм. По данным Mash, пожар тушат как с воды, так и с берега.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 августа на востоке Москвы начался крупный пожар. По данным РЕН ТВ, возгорание произошло на 1-м Иртышском проезде. К утру пожар был полностью потушен. 30 июля на юге Москвы загорелся ресторан. Пожар произошел на улице Генерала Белова.