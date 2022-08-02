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23 минуты назад

Рыболовный траулер загорелся в Петербурге

Лера Букина

На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге произошел пожар, загорелось строящееся рыболовное судно «Механик Маслак», передает РБК.

Рыболовный траулер загорелся в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев, находившимся на судне людям удалось покинуть трюм. По данным Mash, пожар тушат как с воды, так и с берега.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 августа на востоке Москвы начался крупный пожар. По данным РЕН ТВ, возгорание произошло на 1-м Иртышском проезде. К утру пожар был полностью потушен. 30 июля на юге Москвы загорелся ресторан. Пожар произошел на улице Генерала Белова.

Происшествия,Адмиралтейские верфи,
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