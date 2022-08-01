Суд отказался арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы

«Суд находит задержание Сабельникова обоснованным, а ходатайство об избрании ему меры пресечения составленным с требованиями законодательства. Вместе с тем суд находит недостаточным представление сведений о личности обвиняемого и иных характеризующих его материалов. Суд решил продлить срок задержания Сабельникова на 72 часа и перенести заседание на 2 августа», – сказано в решении суда.

Напомним, что по делу о пожаре в московском хостеле был задержан инспектор МЧС Роман Сабельников. Следователи установили, что сотрудники МЧС осуществляли проверки хостела на регулярной основе. Во время последней из них было зафиксировано семь нарушений. Одно из них было в отношении эвакуационного выхода. В рамках дела о возгорании Сабельникову грозит наказание до 10 лет лишения свободы.