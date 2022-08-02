Инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле отправили под домашний арест

Пресненский суд Москвы постановил отправить под домашний арест инспектора МЧС Романа Сабельникова, обвиняемого по делу о пожаре в хостеле, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС.

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«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании Сабельникову меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать Сабельникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 сентября», — постановила судья.

Несколькими днями ранее в СИЗО были арестованы Рауф Миронов и Элеонора Миронова — учредитель и генеральный директор хостела.

В суде заявили, что владельцы оказывали активное противодействие следствию. Правоохранители установили, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы. После проверок хостела в 2019 и 2022 годах ими не были устранены выявленные недостатки, что привело к таким жертвам.