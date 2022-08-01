В Башкирии пенсионер заживо сгорел в своем автомобиле

Тело пожилого мужчины нашли в его автомобиле в Башкирии. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел вечером 31 июля.
В ведомстве поступили данные о пожаре в иномарке Renault. Пламя удалось потушить местным жителям и прибывшим спасателям. Однако позже они нашли в салоне машины тело мужчины 1957 года рождения. Родные погибшего рассказали, что тот уехал на сенокос.
В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, ведутся оперативно-следственные мероприятия. Ранее сообщалось, что в Адыгее грузовая фура опрокинулась на легковушку после ДТП.