В Башкирии пенсионер заживо сгорел в своем автомобиле

Тело пожилого мужчины нашли в его автомобиле в Башкирии. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел вечером 31 июля.

Фото: Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

В ведомстве поступили данные о пожаре в иномарке Renault. Пламя удалось потушить местным жителям и прибывшим спасателям. Однако позже они нашли в салоне машины тело мужчины 1957 года рождения. Родные погибшего рассказали, что тот уехал на сенокос.