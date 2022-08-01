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58 минут назад

Роскошная яхта с туристами разбилась о скалы на известном курорте Италии

Lenta.ru

На Сардинии роскошная туристическая яхта разбилась о скалы при попытке уклониться от другого проходящего мимо судна — в результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом пишет Daily Mail.

Роскошная яхта с туристами разбилась о скалы на известном курорте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Происшествие случилось в воскресенье, 31 июля, около 20:40 по местному времени у берегов известного итальянского острова Сардиния, неподалеку от курорта Порто-Черво. Отмечается, что судно, в путешествие на котором отправились семь туристов, нашло на скалы, когда капитан, 63-летний британец, пытался увести его от другой моторной лодки.

Находящиеся неподалеку суда предупредили береговую охрану об инциденте. Раненого британца экстренно отправили на яхте на берег, однако мужчина скончался в пути от полученных травм. Остальные пострадавшие благополучно добрались до Порто-Черво, где впоследствии им оказали неотложную помощь.

Суда береговой охраны отбуксировали 21-метровую яхту со скал, правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств происшествия.

Ранее в июне в США пассажирам яхты пришлось прыгать в воду вместе со своими собаками после того, как на судне начался пожар. Отмечалось, что на помощь пострадавшим пришли рядом находящиеся суда, которые вытащили их из воды и доставили на берег.

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