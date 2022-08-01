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1 час назад

По делу о пожаре в хостеле в Москве задержан инспектор МЧС

Елена Прошина

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали пожарного инспектора МЧС. В рамках дела о возгорании в хостеле Роману Сабельникову грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом пишет РЕН ТВ.

Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), уточняет пресс-служба Пресненского районного суда.

Напомним, что в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице столицы произошел пожар. Во время него пострадали шестнадцать человек, восемь из них погибли. Предположительной причиной могла стать неисправность электропроводки.

Жертвы пожара, мужчины в возрасте от 19 до 60 лет, не смогли покинуть гостиницу из-за решеток на окнах.

Следователи установили, что сотрудники МЧС осуществляли проверки хостела на регулярной основе. Во время последней из них было зафиксировано семь нарушений. Одно из них было в отношении эвакуационного выхода.

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