Дорожная пробка привела к массовой драке в Дагестане

«31 июля 2022 года на 926-м км ФАД «Кавказ», на территории города Дагестанские Огни, произошел конфликт между несколькими жителями республики. Мужчины, не желая стоять в автомобильной пробке, пытались обогнать транспортные средства друг друга. В результате словесная перепалка переросла в драку», – сообщает МВД города Дагестан.