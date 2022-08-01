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7 минут назад

Дорожная пробка привела к массовой драке в Дагестане

Елена Прошина

В городе Дагестанские Огни дорожный конфликт перерос в массовую драку. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Дорожная пробка привела к массовой драке в Дагестане
Фото: ТАССТАСС

«31 июля 2022 года на 926-м км ФАД «Кавказ», на территории города Дагестанские Огни, произошел конфликт между несколькими жителями республики. Мужчины, не желая стоять в автомобильной пробке, пытались обогнать транспортные средства друг друга. В результате словесная перепалка переросла в драку», – сообщает МВД города Дагестан.

Прибывшая полиция задержала двух участников драки. В их отношении составлены административные обвинения ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Напомним, что ранее дракой закончились танцы в московском метро.

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