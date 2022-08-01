Дорожная пробка привела к массовой драке в Дагестане

В городе Дагестанские Огни дорожный конфликт перерос в массовую драку. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.
«31 июля 2022 года на 926-м км ФАД «Кавказ», на территории города Дагестанские Огни, произошел конфликт между несколькими жителями республики. Мужчины, не желая стоять в автомобильной пробке, пытались обогнать транспортные средства друг друга. В результате словесная перепалка переросла в драку», – сообщает МВД города Дагестан.
Прибывшая полиция задержала двух участников драки. В их отношении составлены административные обвинения ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Напомним, что ранее дракой закончились танцы в московском метро.