В Москве задержали полицейского при попытке получить взятку 10 млн рублей

Подполковника полиции задержали в Москве при попытке получения взятки в размере 10 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Предварительно, полицейский потребовал крупную сумму от потерпевших за возбуждение уголовного дела о мошенничестве по их заявлению. Мужчину задержали 29 июля.

"В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о "покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сообщил источник агентства.

Уточняется, что после задержания подполковника в отделе полиции начата служебная проверка.