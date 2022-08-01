В Москве задержали полицейского при попытке получить взятку 10 млн рублей

Подполковника полиции задержали в Москве при попытке получения взятки в размере 10 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предварительно, полицейский потребовал крупную сумму от потерпевших за возбуждение уголовного дела о мошенничестве по их заявлению. Мужчину задержали 29 июля.
"В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о "покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сообщил источник агентства.
Уточняется, что после задержания подполковника в отделе полиции начата служебная проверка.
Ранее сотрудники УФСБ совместно со следователями челябинского управления Следственного комитета России задержали заместителя начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону Артема Дубровина по подозрению в коррупции. Подозреваемый согласился за 300 тыс. рублей не привлекать к уголовной ответственности фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков.