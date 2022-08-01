Хамовнический суд Москвы арестовал за вандализм мужчину, который устроил потоп в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому грозит три года лишения свободы по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса России («Вандализм по мотивам религиозной деятельности»). Решение об аресте россиянина приняла судья Марина Сырова, приговорившая к реальным срокам участниц панк-группы Pussy Riot после акции в этом же храме.

Ранее стало известно, что ночью 29 июля пьяный 40-летний мужчина забрался в храм Христа Спасителя, разбив одно из окон цокольного этажа. Он размотал пожарные рукава и затопил коридоры двух подземных этажей, административные помещения и библиотеку. Мужчина не смог объяснить задержавшим его охранникам причину своего поступка.

По данным агентства, задержанный ранее был судим, а также проходил принудительное лечение.

В свою очередь, смотритель собора Михаил Рязанцев ранее заявил, что потопа в храме не было. По его словам, следов воды нет ни на подземных, ни на верхних этажах.