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1 час назад

Суд арестовал устроившего потоп в храме Христа Спасителя россиянина

Lenta.ruиещё 6

Хамовнический суд Москвы арестовал за вандализм мужчину, который устроил потоп в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому грозит три года лишения свободы по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса России («Вандализм по мотивам религиозной деятельности»). Решение об аресте россиянина приняла судья Марина Сырова, приговорившая к реальным срокам участниц панк-группы Pussy Riot после акции в этом же храме.

Ранее стало известно, что ночью 29 июля пьяный 40-летний мужчина забрался в храм Христа Спасителя, разбив одно из окон цокольного этажа. Он размотал пожарные рукава и затопил коридоры двух подземных этажей, административные помещения и библиотеку. Мужчина не смог объяснить задержавшим его охранникам причину своего поступка.

По данным агентства, задержанный ранее был судим, а также проходил принудительное лечение.

В свою очередь, смотритель собора Михаил Рязанцев ранее заявил, что потопа в храме не было. По его словам, следов воды нет ни на подземных, ни на верхних этажах.

В марте 2020 года двое чеченцев помыли ботинки в источнике на территории храма Христа Спасителя в Калининграде и сняли это на видео. Запись вызвала резонанс и в 2021 году суд приговорил их к штрафам в размере 100 тысяч и 200 тысяч рублей.

Происшествия,Видео,Марина Сырова,Михаил Рязанцев,Иисус Христос,
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