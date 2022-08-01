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43 минуты назад

Пьяные мужчины устроили массовую драку в центре Москвы

Мослента

Около десяти человек устроили массовую драку в Басманном районе в центре Москвы. Об этом в понедельник, 1 августа, «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Пьяные мужчины устроили массовую драку в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в сквере в Потаповском переулке на фоне бытового конфликта во время распития спиртных напитков.

Полицейские задержали восьмерых мужчин в возрасте от 18 до 36 лет и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. На всех задержанных составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), уточнил представитель правоохранительных органов.

Ранее массовая драка на детской площадке в Подмосковье попала на видео.

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