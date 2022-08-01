Пьяные мужчины устроили массовую драку в центре Москвы

Около десяти человек устроили массовую драку в Басманном районе в центре Москвы. Об этом в понедельник, 1 августа, «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

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По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в сквере в Потаповском переулке на фоне бытового конфликта во время распития спиртных напитков.

Полицейские задержали восьмерых мужчин в возрасте от 18 до 36 лет и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. На всех задержанных составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), уточнил представитель правоохранительных органов.