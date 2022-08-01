Чемпионка Европы по ушу погибла в ДТП во Владимире

Четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в автокатастрофе во Владимире. Как сообщает региональная Федерация ушу на своей странице во «Вконтакте», ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло 30 июля.

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По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым транспортом. В результате погибли два человека, в том числе и водитель, еще 10 пассажиров пострадали. Отмечается, что подруга Степановой находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело, все обстоятельства происшествия выясняются. Прощание с 24-летней спортсменкой пройдет 2 августе в Судогде Владимирской области.

Как отметил президент федерации Александр Абрамов, в 2014 году, в возрасте 16 лет, Степанова стала чемпионом Европы среди молодежи, а через два года ей удалось взять чемпионство во взрослой категории.