В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Чемпионка Европы по ушу погибла в ДТП во Владимире

Никита Бородкин

Четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в автокатастрофе во Владимире. Как сообщает региональная Федерация ушу на своей странице во «Вконтакте», ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло 30 июля.

Чемпионка Европы по ушу погибла в ДТП во Владимире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым транспортом. В результате погибли два человека, в том числе и водитель, еще 10 пассажиров пострадали. Отмечается, что подруга Степановой находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Чемпион России погиб после драки с охранником

По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело, все обстоятельства происшествия выясняются. Прощание с 24-летней спортсменкой пройдет 2 августе в Судогде Владимирской области.

Как отметил президент федерации Александр Абрамов, в 2014 году, в возрасте 16 лет, Степанова стала чемпионом Европы среди молодежи, а через два года ей удалось взять чемпионство во взрослой категории.

Напомним, что в июне 2022 года в ДТП погиб спортсмен из Ставропольского края Владислав Иванов. 28-летний мастер спорта России боевому единоборству Сетокан попал в аварию с участием трех автомобилей и мотоцикла, в результате чего погиб на месте.

Происшествия,Владислав Иванов,Александр Абрамов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители