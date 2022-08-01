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48 минут назад

Казанскому стрелку продлили арест до ноября

News.ru

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназу Галявиеву, которого обвиняют в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, сообщает «Реальное время». Он будет находиться в следственном изоляторе до 11 ноября.

Отмечается, что из 310 томов материалов уголовного дела Галявиев ознакомился уже со 148, остальные он должен будет дочитать до следующего судебного слушания. При этом процедура утверждения обвинения в Генпрокуратуре РФ может занять еще один месяц. Сам обвиняемый, как и все остальные находящиеся в зале суда, не возражали против против продления ареста.

"Хотел сжечь учительницу": почему родные боялись Галявиева

10 декабря 2021 года Галявиеву предъявили окончательные обвинения по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.

Потерпевшими в результате нападения на школу признаны 600 человек. Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных, близких погибших и пострадавших.

Нападение на гимназию № 175 в Казан Галявиев совершил 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым.

Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Генпрокуратура РФ,
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