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52 минуты назад

В Петербурге молодая пара упала с 4 этажа после обрушения балкона

Ivyborg.ruиещё 1

Ветхая конструкция буквально ушла из под ног пострадавших. Молодой человек и его девушка в квартире на Новочеркасском проспекте упали с высоты четвертого этажа после того, как их балкон обрушился.

Видеокадрами из той самой квартиры вечером, 1 августа, делится "Mash на Мойке".

На кадрах видно, от балкона остались только металлические прутья. Молодые люди получили травмы легкой и средней степеней тяжести. Они приземлились на балкон нижнего этажа. По словам жильцом дома, семь лет назад здесь уже падал другой балкон, но никаких мер с тех пор принято не было.

Происшествия,Видео,
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