Ветхая конструкция буквально ушла из под ног пострадавших. Молодой человек и его девушка в квартире на Новочеркасском проспекте упали с высоты четвертого этажа после того, как их балкон обрушился.

На кадрах видно, от балкона остались только металлические прутья. Молодые люди получили травмы легкой и средней степеней тяжести. Они приземлились на балкон нижнего этажа. По словам жильцом дома, семь лет назад здесь уже падал другой балкон, но никаких мер с тех пор принято не было.