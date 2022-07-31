СМИ: Чубайс попал в реанимацию

Анатолий Чубайс попал в реанимацию в тяжелом состоянии в одну из европейских клиник. У него отнимаются руки и ноги. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал бывшей российской телеведущей Ксении Собчак. Она ссылается на супругу политика, Авдотью Смирнову.

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«Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», - написала Собчак.

Собчак отметила, что сам Чубайс придерживается немного иной точки зрения.

Его личный комментарий таков: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Синдром Гийена— Барре (СГБ, острый полирадикулоневрит) — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся нарушениями чувствительности и параличами.

Заболевание характеризуется мышечной слабостью, которая начинается в мышцах ног и через несколько часов или дней распространяется на руки.

Смерть возможна от дыхательной недостаточности, связанной с параличом дыхательного центра, пневмонии, тромбоэмболии лёгочных артерий, остановки сердца, сепсиса.