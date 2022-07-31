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40 минут назад

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

Денис Фьючин

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале “112”.

Видео снято из проезжающей мимо места происшествия машины. После столкновения с легковушкой, микроавтобус загорелся. В результате ДТП пять человек погибли, ещё пять госпитализированы.

Семья из четырех человек погибла при пожаре в Новосибирской области

По данным канала, среди погибших есть ребенок. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о ДТП в Санкт-Петербурге с участием BMW X6.

Происшествия,Пожары,Видео,
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