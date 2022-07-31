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1 час назад

Штаб ЧФ в Севастополе атаковал самодельный БЛА с маломощным взрывным устройством

ТАСС

Маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник, сработало на территории штаба Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, сообщили в пресс-службе флота в воскресенье, отметив, что пострадавшим от осколков разбившегося стекла уже оказана помощь.

Появились подробности атаки на штаб ЧФ в Севастополе
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"телеграм-канал "РаZVожаев"

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.

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