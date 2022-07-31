Появились подробности атаки на штаб ЧФ в Севастополе

"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.