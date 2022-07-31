Москвич угнал иномарку из открытого гаража и попал в ДТП

Из открытого гаража на западе Москвы местный житель угнал иномарку и вскоре попал на ней в ДТП, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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«Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством. Дознанием ОМВД России по району Солнцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Также в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

По предварительным данным, на территории гаражного кооператива на Родниковой улице 29-летний мужчина заметил открытый бокс и стоящий в нем автомобиль марки Skoda. Воспользовавшись моментом, когда рядом никого не было, он сел в чужую машину, завел двигатель найденными на сиденье ключами и совершил незаконную поездку по городу, в ходе которой, не справившись с управлением, попал в ДТП с другим авто на улице Шолохова.

Прибывшие на место аварии полицейские обратили внимание на то, что мужчина имеет визуальные признаки алкогольного опьянения, но от проведения медицинского освидетельствования тот отказался. В ходе проверки выяснилось, что у гражданина нет водительского удостоверения и что автомобиль ему не принадлежит.