Купленная в баре бутылка сидра взорвалась в руках посетителя

Посетитель московского бара по имени Фатхулло заявил, что в его руке взорвалась бутылка сидра, причинив резаную рану руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Такое заявление потерпевший сделал в травматологии, врачи передали информацию полицейским.
По версии 37-летнего Фатхулло, он пошёл отдохнуть в один из баров на Шаболовке. Мужчина заказал сидр, а когда бармен передал ему бутылку, она не выдержала давления и взорвалась в руке.
Потерпевший получил резаную рану левой кисти. Правоохранители начали проверку.
Ранее уборщица нашла в подъезде новосибирской многоэтажки бутылку, которая взорвалась у неё в руках.