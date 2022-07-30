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1 час назад

Купленная в баре бутылка сидра взорвалась в руках посетителя

Майк Габриелян

Посетитель московского бара по имени Фатхулло заявил, что в его руке взорвалась бутылка сидра, причинив резаную рану руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Купленная в баре бутылка сидра взорвалась в руках посетителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление потерпевший сделал в травматологии, врачи передали информацию полицейским.

По версии 37-летнего Фатхулло, он пошёл отдохнуть в один из баров на Шаболовке. Мужчина заказал сидр, а когда бармен передал ему бутылку, она не выдержала давления и взорвалась в руке.

Потерпевший получил резаную рану левой кисти. Правоохранители начали проверку.

Ранее уборщица нашла в подъезде новосибирской многоэтажки бутылку, которая взорвалась у неё в руках.

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