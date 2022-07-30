Купленная в баре бутылка сидра взорвалась в руках посетителя

Посетитель московского бара по имени Фатхулло заявил, что в его руке взорвалась бутылка сидра, причинив резаную рану руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии 37-летнего Фатхулло, он пошёл отдохнуть в один из баров на Шаболовке. Мужчина заказал сидр, а когда бармен передал ему бутылку, она не выдержала давления и взорвалась в руке.