Ресторан загорелся в Москве

На ул. Генерала Белова в Москве произошел пожар на крыше двухэтажного здания. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮАО, ул. Генерала Белова, д. 23А. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение с крыши двухэтажного административного здания», - говорится в сообщении.
Уточняется, что принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.
Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находится ресторан Manana.