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50 минут назад

Возгорание кровли ресторана произошло на юге Москвы

Агентство «Москва»иещё 5

На ул. Генерала Белова в Москве произошел пожар на крыше двухэтажного здания. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Ресторан загорелся в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮАО, ул. Генерала Белова, д. 23А. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение с крыши двухэтажного административного здания», - говорится в сообщении.

Уточняется, что принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находится ресторан Manana.

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