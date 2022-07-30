Тату-мастер сообщила в полицию о пожелавшем перебить свастику клиенте

В Подмосковье к тату-мастеру обратился мужчина, который захотел перебить наколку с фашисткой символикой. Женщина его записала и передала информацию в правоохранительные органы, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

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В Раменском у мужчины возникли проблемы из-за татуировки, поэтому он захотел срочно перекрыть рисунок на руке. В связи с этим клиент обратился к татуировщику и записался на сеанс. Он рассказал, что перебить нужно наколку в виде свастики.

Затем мастер обратилась в полицию, сообщив дату, время и место, когда к ней на сеанс придет этот клиент.

На место выехал участковый. По сообщению тату-мастера проводится проверка.