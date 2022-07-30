В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

В Подмосковье тату-мастер сообщила в полицию о клиенте, который попросил перебить свастику

Газета.Ruиещё 1

В Подмосковье к тату-мастеру обратился мужчина, который захотел перебить наколку с фашисткой символикой. Женщина его записала и передала информацию в правоохранительные органы, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Тату-мастер сообщила в полицию о пожелавшем перебить свастику клиенте
Фото: DepositphotosDepositphotos

В Раменском у мужчины возникли проблемы из-за татуировки, поэтому он захотел срочно перекрыть рисунок на руке. В связи с этим клиент обратился к татуировщику и записался на сеанс. Он рассказал, что перебить нужно наколку в виде свастики.

Затем мастер обратилась в полицию, сообщив дату, время и место, когда к ней на сеанс придет этот клиент.

На место выехал участковый. По сообщению тату-мастера проводится проверка.

Ранее москвичка сообщила в МВД, что ее безработный сын уклоняется от службы в армии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители