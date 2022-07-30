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38 минут назад

Москвичка умышленно обвинила знакомого в вымогательстве

Мослентаиещё 1

Москвичка умышленно обвинила знакомого в вымогательстве, которого тот не совершал. Женщина вступила в сговор с двумя мужчинами и, осознавая противоправность своих деяний, оговорила человека, сообщает «МВД Медиа».

Москвичка умышленно обвинила знакомого в вымогательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении троих граждан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос")», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в полицию от жительницы столицы поступило заявление о вымогательстве денежных средств со стороны известного ей гражданина за нераспространение сведений, порочащих ее честь и достоинство. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство»). Мужчину задержали.

Однако проведенная проверка показала, что заявительница действовала по заранее согласованной с подельниками схеме. Она ввела в заблуждение сотрудников полиции, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина. Теперь участникам преступной группировки грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что московский лжеработодатель заманивал соискателей в лесополосу и грабил. Общий нанесенный им материальный ущерб составил около 90 тысяч рублей.

Происшествия,МВД России,
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