Москвичка умышленно обвинила знакомого в вымогательстве, которого тот не совершал. Женщина вступила в сговор с двумя мужчинами и, осознавая противоправность своих деяний, оговорила человека, сообщает «МВД Медиа».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении троих граждан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос")», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в полицию от жительницы столицы поступило заявление о вымогательстве денежных средств со стороны известного ей гражданина за нераспространение сведений, порочащих ее честь и достоинство. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство»). Мужчину задержали.

Однако проведенная проверка показала, что заявительница действовала по заранее согласованной с подельниками схеме. Она ввела в заблуждение сотрудников полиции, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина. Теперь участникам преступной группировки грозит до шести лет лишения свободы.