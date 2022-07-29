Кадыров раскрыл детали произошедшего на борту подавшего сигнал тревоги самолета

Командир самолета авиакомпании Utair, подавшего сигнал бедствия во время выполнения рейса из Грозного в Москву, подал сигнал тревоги и развернул судно из-за сработавшего индикатора давления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, все произошло над Каспийским морем. Кадыров отметил, что в какой-то момент «самолет даже пропал с радаров, но затем вновь появился». При этом в это время в аэропорту Грозного были мобилизованы все спасательные службы, которые в итоге не понадобились, добавил глава Чечни.