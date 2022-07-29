Кадыров раскрыл детали произошедшего на борту подавшего сигнал тревоги самолета

Командир самолета авиакомпании Utair, подавшего сигнал бедствия во время выполнения рейса из Грозного в Москву, подал сигнал тревоги и развернул судно из-за сработавшего индикатора давления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, все произошло над Каспийским морем. Кадыров отметил, что в какой-то момент «самолет даже пропал с радаров, но затем вновь появился». При этом в это время в аэропорту Грозного были мобилизованы все спасательные службы, которые в итоге не понадобились, добавил глава Чечни.
«Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — заключил Кадыров.
Напомним, что инцидент произошел днем 29 июля. Самолет Utair подал сигнал о ЧП и снизил высоту до трех тысяч метров.
Ранее, 27 июля, пассажирский Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку из-за спущенного шасси. Незадолго перед ней пилоты обнаружили, что одно из четырех колес основной стойки повреждено. Пилотам удалось успешно приземлиться, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.