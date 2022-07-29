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54 минуты назад

В турецком курортном Мармарисе лесной пожар перешел на территорию отеля

Газета.Ruиещё 7

Лесной пожар распространяется в турецком курортном Мармарисе, в настоящее время пламя добралось до территории отеля, передает телеканал A Haber.

На турецком курорте лесной пожар перешел на территорию отеля
Фото: кадр видеокадр видео

«Согласно экстренным новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель», — сообщает телеканал.

Уточняется, что пожар тушат с помощью вертолетов принадлежащих Региональному управлению лесного хозяйства Муглы, а также строительной техники и множества лесных рабочих.

Подчеркивается, что под действием ветра, пламя подбирается к жилым массивам.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что турецкие власти имеют подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в курортном городе Мармарис.

Накануне ночью в результате пожара в московском хостеле скончались восемь человек.

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