Самолёт рейса Грозный — Москва, подавший сигнал тревоги в небе над Каспийским морем, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Самолёт Грозный — Москва , подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного», — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни также разместил видео с совершившим посадку пассажирским самолётом.

Ранее стало известно, что направлявшийся в Москву из Грозного самолёт подал сигнал тревоги над Каспийским морем.