Украинские священники устроили драку на похоронах солдата ВСУ

Украинские священники устроили драку на похоронах военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Виннице. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», конфликт произошел между служащими Украинского (УПЦ) и Московского патриархатов (ПЦУ).

Причиной могли стать высказывания священнослужителя ПЦУ. Украинский церковнослужитель решил силой прервать проповедь, подбежал к мужчине, оттолкнул его от микрофона и начал бить большим крестом. Через некоторое время присутствовавшим удалось их разнять.

В результате нападения служитель Московского патриархата обратился в полицию с заявлением о побоях, против священника УПЦ возбудили уголовное дело.