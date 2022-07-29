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1 час назад

Украинские священники устроили драку на похоронах солдата ВСУ

Никита Бородкин

Украинские священники устроили драку на похоронах военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Виннице. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», конфликт произошел между служащими Украинского (УПЦ) и Московского патриархатов (ПЦУ).

Причиной могли стать высказывания священнослужителя ПЦУ. Украинский церковнослужитель решил силой прервать проповедь, подбежал к мужчине, оттолкнул его от микрофона и начал бить большим крестом. Через некоторое время присутствовавшим удалось их разнять.

Депутат Рады устроил драку в телеэфире

В результате нападения служитель Московского патриархата обратился в полицию с заявлением о побоях, против священника УПЦ возбудили уголовное дело.

Напомним, что ранее Украинская церковь Московского патриархата заявила о решении принять полную независимость от Российской православной церкви (РПЦ). Решение приняли в мае на Синоде, который собрали для обсуждения проблем УПЦ, в том числе связанных и с проведением спецоперации РФ на Украине.

Происшествия,Видео,РПЦ,
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