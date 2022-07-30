Мужчину с автоматом задержали в Воскресенске

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны получили сообщение о розыске мужчины. Бдительные граждане сообщили правоохранителям, что неизвестный разгуливает по улице с предметом, схожим по описанию с автоматом Калашникова. По полученным приметам в районе ул. Комсомольская стражами порядка был задержан гражданин, которого передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Как выяснилось позже, нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку спрятать охолощенное оружие за бетонными плитами возле одного из жилых домов», - говорится в сообщении.