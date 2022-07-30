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1 час назад

Пьяного мужчину с охолощенным автоматом Калашникова задержали в Воскресенске

Агентство «Москва»иещё 3

В Воскресенске сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) задержали мужчину, находящегося в общественном месте с охолощенным оружием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Мужчину с автоматом задержали в Воскресенске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны получили сообщение о розыске мужчины. Бдительные граждане сообщили правоохранителям, что неизвестный разгуливает по улице с предметом, схожим по описанию с автоматом Калашникова. По полученным приметам в районе ул. Комсомольская стражами порядка был задержан гражданин, которого передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Как выяснилось позже, нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку спрятать охолощенное оружие за бетонными плитами возле одного из жилых домов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался ранее судимый 41-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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