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29 минут назад

Сын экс-губернатора Иркутской области приговорен к девяти годам колонии

Алиса Селезнёва

Суд приговорил Андрея Левченнко, сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере и картельном сговоре. Об этом сообщила прокуратура региона.

Сын экс-губернатора Иркутской области приговорен к девяти годам колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, по делу о мошенничество и ограничении конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере проходили пять человек: Андрей Левченко, Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов.

По версии следствия, которая была подтверждена в суде, Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой вошли директор подконтрольной ему коммерческой фирмы Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин.

«Рябикин заключил на территории Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации», - пояснили в прокуратуре.

Также коммерческая фирма заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. Незаконный доход подсудимых от этих действий составил почти один миллиард рублей. А завышение смет на транспортные расходы и выполненные работы принесло им еще 55 млн рублей.

Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1,6 млн рублей. Ему запрещено занимать должности на государственной службе на 2 года 11 месяцев. Хамуляка и Рябикина суд приговорил к восьми и семи годам лишения свободы, а Коженов и Чернышев получили условные сроки.

Ранее был задержан экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ писали, что речь идет о хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство красноярского метро. Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и предложил добровольно возместить ущерб по своему уголовному делу.

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