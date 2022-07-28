В Тюмени распустили присяжных по делу об убийстве школьницы экс-полицейским

Судья Тюменского областного суда Наталья Жукова приняла решение о роспуске коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой экс-полицейским и ветераном Чечни Виталием Бережным. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, основанием для этого стало нарушение тайны совещательной комнаты.

Фото: ТАСС ТАСС

Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты. <...> Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был, — говорится в сообщении.

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Источник Lenta.ru же сообщил, что в середине июля в прокуратуру и СКР поступили заявления о воздействии на присяжных со стороны помощника адвоката Бережного и его двух дочерей. По словам собеседника издания, они создавали сообщения с данными, которые по закону не могут оглашать в присутствии присяжных, и распространяли ссылки на эти чаты среди членов коллегии. Отмечается, что СУ СКР начал проверку.

Известно, что отбор новой коллегии назначен на 13 сентября. После этого будет сформирован новый состав коллегии и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала.

Бережной был задержан в качестве подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой в 2021 году. Согласно материалам дела, 30 июля школьница ушла гулять и не вернулась. Спустя почти месяц, 19 августа СК сообщил, что на берегу озера Оброчное обнаружили пакет с расчлененным телом ребенка. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что эксперты обнаружили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле погибшей. Медики также подтвердили, что школьницу изнасиловали.