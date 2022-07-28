В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Суд снизил до пяти лет срок участнику дела «Нового величия» Ребровскому

BFM.RU

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил на год, с шести до пяти лет лишения свободы, наказание одному из участников запрещенного экстремистского сообщества «Новое величие» Павлу Ребровскому (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом Business FM сообщили в пресс-службе суда.

Суд снизил срок участнику дела «Нового величия» Ребровскому
Фото: ТАССТАСС

«Приговор суда оспаривала его адвокат Мария Эйсмонт», — пояснил представитель суда.

Видео дня

Сама защитница на момент публикации материала оказалась недоступна для комментариев. Ранее она заявляла, что считает приговор незаконным и просила оправдать Ребровского.

В пресс-службе суда пояснили, что наказание фигуранта осталось прежним, однако апелляция пересчитала срок нахождения фигуранта под домашним арестом в основное наказание. «Суд постановил зачесть время содержания под домашним арестом с 16 марта 2018 года по 13 марта 2019 года в срок наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Люблинский суд Москвы 29 октября 2020 года признал Ребровского виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). После оглашения приговора находящийся под подпиской о невыезде подсудимый был взят под стражу в зале суда. Мосгорсуд 26 августа 2021 года счел приговор законным.

До этого, 6 августа 2020 года, тот же суд приговорил семерых других участников «Нового величия» к разным срокам (от четырех лет условно до семи лет колонии). Они тоже отрицали вину. Суд счел доказанной версию обвинения о том, что группа молодежи якобы планировала устроить государственный переворот и отменить Конституцию. Сами фигуранты утверждали, что организацию создал внедренный сотрудник правоохранительных органов, который их в нее и вовлек. Мосгорсуд в январе 2021 года незначительно снизил сроки двум из семи фигурантов: Руслан Костыленков (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вместо семи лет в колонии общего режима отсидит шесть лет и девять месяцев, а Петр Карамзин (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вместо шести с половиной лет — шесть лет и три месяца.

Происшествия,Павел Ребровский,Мария Эйсмонт,Росфинмониторинг,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители