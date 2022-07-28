Суд снизил срок участнику дела «Нового величия» Ребровскому

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил на год, с шести до пяти лет лишения свободы, наказание одному из участников запрещенного экстремистского сообщества «Новое величие» Павлу Ребровскому (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом Business FM сообщили в пресс-службе суда.

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«Приговор суда оспаривала его адвокат Мария Эйсмонт», — пояснил представитель суда.

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Сама защитница на момент публикации материала оказалась недоступна для комментариев. Ранее она заявляла, что считает приговор незаконным и просила оправдать Ребровского.

В пресс-службе суда пояснили, что наказание фигуранта осталось прежним, однако апелляция пересчитала срок нахождения фигуранта под домашним арестом в основное наказание. «Суд постановил зачесть время содержания под домашним арестом с 16 марта 2018 года по 13 марта 2019 года в срок наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Люблинский суд Москвы 29 октября 2020 года признал Ребровского виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). После оглашения приговора находящийся под подпиской о невыезде подсудимый был взят под стражу в зале суда. Мосгорсуд 26 августа 2021 года счел приговор законным.