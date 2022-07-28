Чемпиона мира по приседу со штангой задержали в Подмосковье

Чемпиона мира по приседу со штангой Александра Скоробогатова и его жену Елизавету задержали в Подмосковье по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, полицейские приехали в лесной массив в Королеве, проверяя оперативную информацию. Там они заметили 41-летнего чемпиона мира GPA/IPO по приседу и чемпиона России по тяжелой атлетике Александра Скоробогатова и его 23-летнюю жену.

После того, как сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у семейной пары, есть ли у них с собой что-то запрещенное, Елизавета распылила им в лицо перцовый баллончик.

Спортсмен и его жена попытались сбежать от полицейских, но были задержаны. В сумке у Скоробогатова были обнаружены двадцать свертков с белым порошком. Они отправлены на экспертизу.