В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
43 минуты назад

Чемпиона мира по приседу со штангой задержали в Подмосковье

Алиса Селезнёва

Чемпиона мира по приседу со штангой Александра Скоробогатова и его жену Елизавету задержали в Подмосковье по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чемпиона мира по приседу со штангой задержали в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, полицейские приехали в лесной массив в Королеве, проверяя оперативную информацию. Там они заметили 41-летнего чемпиона мира GPA/IPO по приседу и чемпиона России по тяжелой атлетике Александра Скоробогатова и его 23-летнюю жену.

Появились подробности убийства российского бойца-чемпиона MMA в драке

После того, как сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у семейной пары, есть ли у них с собой что-то запрещенное, Елизавета распылила им в лицо перцовый баллончик.

Спортсмен и его жена попытались сбежать от полицейских, но были задержаны. В сумке у Скоробогатова были обнаружены двадцать свертков с белым порошком. Они отправлены на экспертизу.

Ранее в московском аэропорту Внуково задержали с наркотиками бойца смешанных единоборств (ММА) из Чечни, бывшего чемпиона WFCA и ACB в полулегком весе Салмана Джамалдаева. Спортсмена доставили в отделение полиции и возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Происшествия,Александр Скоробогатов,Международный аэропорт Внуково,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители