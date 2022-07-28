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46 минут назад

Спрыгнувший на рельсы метро мужчина погиб

Вечерняя Москваиещё 12

Мужчина, спрыгнувший на рельсы на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро Москвы, погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в четверг, 28 июля.

Спрыгнувший на рельсы метро Москвы мужчина погиб
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

По словам источника «ВМ», на вид мужчине азиатской внешности было 20-25 лет.

До этого сообщалось, что спрыгнувший на рельсы человек побежал до следующей станции — «Технопарк». Из-за мужчины на путях движение поездов от станции «Орехово» до платформы «Автозаводская» полностью прекратилось. В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.

17 июля стало известно, что движение поездов остановили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. Инцидент, по данным источника «ВМ», произошел на станции «Нахимовский проспект».

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