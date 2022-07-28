Спрыгнувший на рельсы метро Москвы мужчина погиб

Мужчина, спрыгнувший на рельсы на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро Москвы, погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в четверг, 28 июля.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

По словам источника «ВМ», на вид мужчине азиатской внешности было 20-25 лет.

До этого сообщалось, что спрыгнувший на рельсы человек побежал до следующей станции — «Технопарк». Из-за мужчины на путях движение поездов от станции «Орехово» до платформы «Автозаводская» полностью прекратилось. В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.