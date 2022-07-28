Убийца 17-летней девушки из Новосибирска раскрыл мотив преступления

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске назвал причину своих действий. Как он сообщил РИА Новости, на преступление его заставила пойти измена возлюбленной после двух лет отношений.

Сегодня Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, он проведет в СИЗО два месяца. При общении с журналистами он заявил, что «очень любил» девушку, в момент преступления был пьян, а в совершенном раскаивается.

Напомним, что убийство произошло вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска. На попавших в интернет кадрах с видеорегистраторов видно, как мужчина наносит лежащей на дороге девушке удары ножом, после чего скрывается с места происшествия.

Позднее 27-летнего подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. По информации полиции, гражданин Таджикистана собирался уехать из России, но не успел.