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59 минут назад

Убийца 17-летней девушки из Новосибирска раскрыл мотив преступления

Елена Прошина

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске назвал причину своих действий. Как он сообщил РИА Новости, на преступление его заставила пойти измена возлюбленной после двух лет отношений.

Сегодня Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, он проведет в СИЗО два месяца. При общении с журналистами он заявил, что «очень любил» девушку, в момент преступления был пьян, а в совершенном раскаивается.

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Напомним, что убийство произошло вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска. На попавших в интернет кадрах с видеорегистраторов видно, как мужчина наносит лежащей на дороге девушке удары ножом, после чего скрывается с места происшествия.

Позднее 27-летнего подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. По информации полиции, гражданин Таджикистана собирался уехать из России, но не успел.

Мать погибшей заявила, что трижды писала заявления на ухажера дочери, однако полиция оставила их без внимания. Сейчас МВД проводит внутреннюю проверку, Следственный комитет изучает действия правоохранителей.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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