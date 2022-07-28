Из московской больницы сбежали дети с коронавирусом

В Москве из Тушинской детской больницы сбежали два мальчика 11 и 12 лет, у которых подозревают коронавирус, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

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Предполагается, что школьники ушли из медицинского учреждения вместе. Их пропажу обнаружили 27 июля 2022 года около 12 часов. Мальчиков уже ищут.

Школьники проходили лечение в инфекционном отделении ГКБ имени Башляевой, так как у них подозревали коронавирус. Оба мальчика состоят на учете, раньше они сбегали из дома.